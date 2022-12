Benfica: Trio mundialista numa redoma

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, que marcaram presença no Mundial do Catar e regressaram, recentemente, a Portugal, estão a cumprir um plano específico de preparação antes de regressarem aos treinos com o plantel.

O programa individual tem como objetivo reintegrar os atletas após a longa concentração na seleção. O retorno ao relvado deve acontecer no final da semana e o regresso à competição deverá acontecer nos quartos de final da Taça da Liga, isto caso as águias consigam garantir o apuramento. Ainda assim, a hipótese de algum dos futebolistas antecipar a entrada em ação e defrontar o Moreirense não está completamente afastada e depende sempre da decisão de Roger Schmidt.

O próximo jogo é decisivo, pois os encarnados têm de vencer para atingir aquela fase adiantada da prova. O treinador alemão não sabe ainda se pode utilizar o brasileiro David Neres. O extremo sofreu uma contusão no jogo com o Sevilha e está em dúvida.