Benfica vai apertar cerco ao River Plate por Enzo Fernández

Contactos com o clube argentino avançaram na madrugada desta sexta-feira, após o jogo da Libertadores

Enzo Fernández, médio do River Plate, é um dos objetivos primordiais da SAD do Benfica, que vai intensificar os contactos com o clube de Buenos Aires para tentar negociar um valor perto da cláusula de rescisão de 20 milhões de euros que os argentinos estão a exigir para libertarem o jogador.

O diretor desportivo Rui Pedro Braz está na Argentina e já reuniu com o médio, que se mostrou recetivo à proposta benfiquista, mas agora terá de convencer os dirigentes do clube sul-americano. O forcing para chegar a acordo começou na madrugada desta sexta-feira, depois do jogo entre o River Plate e o Colo Colo, que poderia garantir aos argentinos um bilhete para os oitavos de final da Taça Libertadores, e irá ganhar ainda mais força durante o dia.