Benfica faz participação por causa da pressão aos árbitros

Revelação feita por Rui Costa, presidente das águias, antes da partida para Milão, onde os encarnados defrontam o Inter, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Antes da viagem para Itália, onde o Benfica vai tentar virar a eliminatória com o Inter, depois de uma derrota por 2-0 na primeira mão, o presidente do Benfica confirmou que a SAD vai fazer uma participação disciplinar por causa da pressão aos árbitros. O presidente Rui Costa utiliza a expressão "barulho externo", referindo-se às declarações de Vítor Baía e Sérgio Conceição, administrador da SAD e treinador do F. C. Porto, respetivamente, após a nomeação do árbitro do jogo Chaves-Benfica.

"O Benfica vai fazê-lo [participação disciplinar], mas nem deveria. O Conselho de Disciplina foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo por notícias que apareceram nos jornais, nem deveria ser o Benfica a ter de manifestar-se numa situação destas. Vocês noticiaram durante a semana toda algo que é lamentável. Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já a fizemos até. Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato", vincou.

Em Chaves, onde os encarnados perderam por 1-0, o Benfica queixou-se de um penálti que ficou por marcar sobre Otamendi, um lance ocorrido momentos antes da equipa flaviense marcar o golo da vitória.