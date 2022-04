Benfica vai reforçar as laterais da defesa

SAD tenta arranjar soluções para a direita e para a esquerda. Schmidt já trabalha na construção do plantel.

Roger Schmidt ainda não foi publicamente anunciado como treinador das águias, mas já deu algumas indicações em relação à construção do plantel da próxima temporada num trabalho que tinha sido iniciado pelos responsáveis do futebol: Rui Costa e Rui Pedro Braz. Nessa lógica, as alas da defesa são duas das áreas que os encarnados já trabalham para melhorar em 2021/22.

No lado esquerdo, Grimaldo e Gil Dias são as opções disponíveis, mas o lateral espanhol tem mais uma época de contrato e, também por isso, a necessidade de reforçar aquela posição é prioritária.

Mihailo Ristic, lateral do Montpellier, foi um dos alvos sondados, embora, sabe o JN, o internacional sérvio de 26 anos não se incluiu no leque das principais soluções.