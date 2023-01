Benfica vai solicitar certidão após processo do Conselho de Disciplina

O Benfica vai pedir ao Conselho de Disciplina uma "certidão para fins judiciais" após o processo disciplinar instaurado à SAD do clube.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica Fernando Seara deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de tranquilidade para os adeptos benfiquistas em relação ao processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Liga Portugal.

"Primeiro, quero sossegar o universo benfiquista. É evidente que o desencadear deste processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina é para mim algo de estranho e por uma razão muito simples. O artigo 225.º do Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga Portugal diz que 'o processo disciplinar é instaurado por deliberação da Secção Disciplinar, com fundamento em factos de que tenha conhecimento próprio ou na sequência de participação'. Com este pressuposto que tem de ser cumprido, dado que o CD da FPF é um órgão de uma federação de utilidade pública que tem de cumprir todos os requisitos", disse Fernando Seara ao canal do Benfica.

O dirigente explicou que será solicitada "uma certidão ao Conselho de Disciplina para fins judiciais". "Direi as coisas que devem estar na certidão: que nos elucide qual foi o facto que deu origem à abertura deste procedimento disciplinar agora, com a expressa indicação da data da sua origem e da sua autoria. Li o comunicado do CD e gostaria de perceber a data do facto, a origem dele e a autoria. Quais os fundamentos de facto e de direito para se promover agora este procedimento disciplinar? Isso é fundamental porque o marketing disciplinar é algo que importa acautelar. Como presidente da Mesa da AG do Benfica, tenho de saber juridicamente quais os fundamentos e não posso tolerar que se abra um procedimento disciplinar para que daqui por alguns dias seja suspenso. A abrir-se um processo é porque tem de haver factos relevantes", continuou.

"Se houve factos, uma certidão que os esclareça e repito: a data, a origem e a autoria. No resto, o Benfica está cá para defender intransigentemente os seus interesses superiores. Foi para isso que fomos eleitos ou designados", finalizou.