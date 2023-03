Benfica vai ter hotel na antiga sede do Jardim do Regedor

JN Hoje às 22:24 Facebook

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que irá nascer um hotel no edifício da antiga sede, na rua Jardim do Regedor, na baixa, em Lisboa.

O clube da Luz doou imóvel à Fundação Benfica que assinou uma parceria com a FLH Hotels, do grupo Feelslikehome, para erguer o "1904 Benfica Hotel ", cuja temática contempla a história do emblema das águias.

Rui Costa, líder dos encarnados, e Carlos Moia, número um da Fundação, assinaram o documento por parte do clube.

"É uma sede histórica, numa zona histórica da cidade. Está em cima das Portas de Santo Antão. É uma alma turística de Lisboa. Vamos fazer uma requalificação dentro da própria requalificação de Lisboa", garantiu o responsável pela Fundação Benfica, à BTV.