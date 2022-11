Benfica varre tudo nas previsões dos adeptos

Águias têm favoritismo claro na corrida ao título. Schmidt e Rafa lideram preferências para melhor treinador e jogador.

A época avassaladora do Benfica, que soma 18 vitórias e quatro empates em 22 jogos oficiais, tem reflexos na classificação do campeonato e também nos resultados de uma sondagem da Aximage para o JN/DN/O JOGO/ TSF. À questão sobre a equipa que, neste momento, reúne mais condições para conquistar o título, a maior parte dos inquiridos optou pelo clube da Luz (58%), seguindo-se o F. C. Porto (22%), o Sporting (8%) e o Braga (2%). Disputadas 11 das 34 jornadas da Liga, as águias lideram com seis pontos de avanço sobre os guerreiros do Minho, mais oito do que os dragões e mais 12 do que os leões.

Quanto aos protagonistas do que já se disputou da temporada, é igualmente no Benfica que moram os preferidos. Segundo a sondagem, o atacante Rafa tem sido o melhor jogador para 37% dos inquiridos, com vantagem clara sobre Mehdi Taremi (16%), Enzo Fernández (14%), Otávio (7%) e Vitinha (6%). O avançado do Braga fura o domínio de águias e dragões, que têm dois jogadores cada entre os quatro primeiros.