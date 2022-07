Benfica vence a corrida por João Victor

Águias têm princípio de acordo com o Corinthians para a contratação do defesa central que interessava ao F. C. Porto.

Roger Schmidt está próximo de começar a pré-temporada com mais um defesa central. O Benfica chegou a um princípio de acordo para contratar João Victor ao Corinthians, tendo ultrapassado a concorrência do F. C. Porto pelo brasileiro de 23 anos. Segundo apurou o JN, as águias deverão pagar cerca de 8,5 milhões de euros por 80% do passe do jogador.

João Victor será assim o quarto reforço para Roger Schmidt, depois das contratações de Bah, David Neres e Petar Musa.