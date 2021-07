Benfica vence Almería no sexto particular da pré-temporada

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

O Benfica venceu, este domingo, o Almería, da segunda divisão espanhola, por 2-1, no sexto encontro particular da pré-temporada 2021/2022, disputado no Benfica Campus, no Seixal.

Pizzi, aos 15 minutos, de grande penalidade, e o alemão Waldschmidt, aos 56, marcaram os golos dos encarnados, enquanto Juan Vilar faturou para os espanhóis, aos 68.

Os comandados de Jorge Jesus começaram a pré-época com um desaire por 1-0 com a equipa B, depois venceram Sporting da Covilhã (2-0) e Farense (3-2), empataram com Belenenses SAD (0-0) e superaram o Casa Pia (2-1), sempre no Seixal.