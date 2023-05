Benfica vence o Braga e fica a dois triunfos do título. Final marcado por confusão

O Benfica venceu (1-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Braga em jogo da 31.ª jornada da Liga. Rafa marcou o único golo do encontro, que terminou com confusão entre os bancos das duas equipas.

Com Chiquinho de regresso ao onze, os encarnados chegaram ao golo já na segunda parte, ao minuto 67. Depois de um grande passe de David Neres a isolar Rafa, o português correu o meio-campo em velocidade e bateu Matheus, pondo um ponto final num jejum de golos que durava há seis meses.

Já perto do final do encontro, houve confusão no relvado e várias expulsões. Tudo começou quando um elemento das águias escondeu a bola de Bruma que, em resposta, chutou outra bola na direção do banco dos encarnados, instalando a confusão no relvado e obrigado à intervenção dos "stewards".

Com este triunfo, o clube da Luz lidera o campeonato com 80 pontos, mais sete do que o F. C. Porto, que defronta o Arouca na segunda-feira. Já o Braga é terceiro classificado, com 71, a dois dos azuis e brancos, e com mais sete do que o Sporting, que no domingo mede forças com o Paços de Ferreira.

Veja os golos e os casos: