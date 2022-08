Benfica vence Casa Pia pela margem mínima

O Benfica venceu (1-0), este sábado, em Leiria, o Casa Pia em jogo da segunda jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou o único golo do encontro. Otamendi foi expulso nos descontos.

Com onze "Chalanas" em campo em homenagem ao ex-jogador, que faleceu na quarta-feira, e Diogo Gonçalves como a grande novidade no equipa encarnada, o clube da Luz marcou o único golo do encontro já na segunda parte.

Ao minuto 58, Rafa cruzou para o coração da área, onde Gonçalo Ramos, à segunda, perante a oposição de João Nunes, desviou a bola de Ricardo Batista. Já nos descontos, Otamendi viu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Com este triunfo, os encarnados estão provisoriamente isolados na frente do campeonato com seis pontos, enquanto o Casa Pia, que regressou esta época ao principal escalão, soma um ponto e continua sem vencer.

Veja o golo e os caso: