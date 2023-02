Benfica vence Casa Pia na Luz. Veja os golos

O Benfica venceu (3-0), este sábado, o Casa Pia em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. João Mário, com um bis, e Bah marcaram os golos do encontro.

Com o mesmo onze que defrontou o Arouca, os encarnados inauguraram o marcador aos 35 minutos: Grimaldo lançou David Neres na esquerda e o brasileiro serviu o internacional português, que apareceu para desviar para o fundo das redes de Ricardo Batista. Ainda antes do intervalo, João Mário bisou, na sequência de um cruzamento de Grimaldo.

Na segunda metade, Bah, com um grande golo - um remate de fora da área - fechou a contagem e estreou-se a marcar de águia ao peito.

PUB

Com este resultado, o clube encarnado, com mais um jogo disputado, reforçou a liderança do campeonato, tendo agora 53 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto, que recebe o Vizela no domingo. Já o Casa Pia registou a terceira derrota nos últimos quatro encontros, mantendo-se no quinto lugar, com 30.

Veja os golos: