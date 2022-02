Benfica vence dérbi feminino e reforça a liderança no campeonato

JN/Agências Hoje às 19:13 Facebook

O Benfica venceu (1-0), este domingo, o Sporting em jogo da quinta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga portuguesa de futebol feminino, disputado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

O dérbi lisboeta no feminino valia a liderança desta fase: as 'leoas', que haviam vencido os dois confrontos diretos já disputados na presente temporada, surgiam na perseguição às águias, líderes isoladas com aproveitamento total de vitórias nas quatro jornadas até então disputadas.

Perante uma vasta assistência na bancada, entre a qual se encontravam o selecionador nacional, Francisco Neto, que nos próximos dias anunciará o lote de convocadas para a Algarve Cup, assim como o presidente do Sporting, Frederico Varandas, acompanhado pelos homens-fortes da Academia sportinguista, um golo de Jéssica Silva decidiu a partida a favor do Benfica.

Entrou mais perigoso o Sporting, que dispôs de duas boas situações para marcar: aos 14, Bruna Lourenço cabeceou perto do poste direito e aos 22 uma tentativa promissora de remate de Diana Silva, jogadora que no início do encontro foi galardoada com uma camisola alusiva aos 100 golos que alcançou ao serviço do clube 'verde e branco', foi bloqueada pela ação defensiva de Carole Costa, que utilizou o corpo como obstáculo e conseguiu operar o corte.

O Benfica procurou, sempre que possível, apostar nas saídas rápidas e no aproveitamento da velocidade das suas atacantes, Jéssica Silva e Cloé Lacasse. No entanto, sem conseguir alcançar qualquer situação de golo iminente em todo o primeiro tempo.

As encarnadas regressaram com maior pendor ofensivo no segundo tempo e criaram perigo através de um remate cruzado de Catarina Amado, aos 57. O Sporting conseguiu reequilibrar as operações, mas foi a equipa visitante que se adiantou no marcador graças a uma diagonal de Cloé Lacasse associada a uma assistência para Jéssica Silva, que contornou a guarda-redes sportinguista e atirou para o 0-1, aos 74.

O Sporting operou substituições de maior risco de forma a chegar ao empate, mas de forma pouco clarividente, perante um Benfica que se agrupou e procurou, sempre que as condições o permitiam, surpreender a linha defensiva das 'leoas', mais subidas. Desta forma, as águias quase alcançaram o golo da tranquilidade, tendo disposto de uma grande penalidade batida por Kika Nazareth e uma finalização de Cloé Lacasse, ambas travadas por Doris Bacic, aos 90+5 e 90+6 respetivamente.

Apesar de terem desperdiçado essas possibilidades, o Benfica manteve a preciosa vantagem e ainda ampliou distâncias na frente da classificação, passando a deter seis pontos de vantagem sobre o Sporting, que segue na perseguição, agora com a diferença agravada pelo desaire neste confronto direto.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Aurélio Pereira (Alcochete)

Sporting -- Benfica, 0-1

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Jéssica Silva, 74 minutos

Equipas:

Sporting: Doris Bacic, Ana Borges (Ana Teles, 75), Carolina Beckert (Marta Ferreira, 85), Bruna Lourenço, Joana Marchão (Alícia Correia, 85), Andreia Jacinto, Fátima Pinto (Mariana Larroquette, 75), Brenda Pérez, Joana Martins, Chandra Davidson e Diana Silva

(Suplentes: Hannah Seabert, Rita Fontemanha, Mariana Larroquette, Ana Teles, Melisa Hasanbegovic, Marta Ferreira e Alícia Correia

Treinador: Mariana Cabral

Benfica: Letícia Izidoro, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Lúcia Alves, Pauleta, Beatriz Cameirão (Christy Ucheibe, 85), Andreia Faria, Kika Nazareth, Jéssica Silva (Cassandra Korhonen, 75) e Cloé Lacasse (Marta Cintra, 90+5)

(Suplentes: Carolina Vilão, Ana Seiça, Marta Cintra, Maria Negrão, Christy Ucheibe, Cassandra Korhonen e Heiddis Lillyjardóttir

Treinador: Filipa Patão

Árbitro: Sabina El-Bour (França)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jéssica Silva (28), Andreia Jacinto (40), Chandra Davidson (67), Ana Teles (84) e Brenda Pérez (88)

Assistência: 419 espetadores