Benfica vence e está mais perto da final four da Champions

O Benfica ganhou aos ucranianos do Uragan, por 4-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal, disputado no pavilhão da Luz, e ficou muito perto da final four.

O internacional luso Afonso Jesus, com três golos, foi a grande figura do jogo, a marcar aos seis, sete e 32 minutos, tendo o primeiro golo das águias sido apontado pelo russo Chishkala, aos cinco, que também se destacou com duas assistências no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

Este triunfo deixou o Benfica na liderança isolada, com seis pontos, enquanto o Uragan e o Levante somam ambos três pontos. Os espanhóis, que saíram derrotados contra a equipa de Leste (5-3) na primeira ronda, desta vez venceram, por 3-2, o Haladás, que ainda não conquistou pontos, pois perdeu 8-3 frente aos lisboetas.