Benfica vence e parte em boa vantagem para a segunda mão

Águias derrotaram o Dínamo Kiev por 2-0 com golos de Gilberto e Gonçalo Ramos e vão com vantagem confortável para a segunda mão do play-off, no Estádio da Luz.

O Benfica continua na senda vitoriosa europeia nesta temporada. As águias bateram o Dínamo Kiev por 2-0, com golos de Gilberto e Gonçalo Ramos, na deslocação à Polónia, e estão bem encaminhadas para a segunda mão, na próxima terça-feira (20 horas).

Relacionados

A primeira parte bastou para os encarnados fecharem o jogo. O Benfica entrou forte a chegar com critério à baliza adversária e foi Gilberto a abrir o marcador. O lateral recebeu a bola à entrada da área e fuzilou para o primeiro das águias com um belo remate. O Dínamo Kiev conseguiu sair algumas vezes para o ataque, mas valeram as intervenções de Vlachodimos para manter a baliza a zeros. Já perto do intervalo, David Neres aproveitou um passe errado da formação ucraniana e Gonçalo Ramos fez o segundo golo do Benfica.

No segundo tempo, as águias mantiveram-se por cima mas criaram menos ocasiões de golo comparado aos primeiros 45 minutos. David Neres e Henrique Araújo ainda apontaram à baliza adversária, mas sem sucesso, e foram mesmo os ucranianos a quase chegar ao golo. Karavaev, a partir da direita, teve duas boas situações de remate, mas valeram novamente as defesas de Vlachodimos, que acabou por ser uma das figuras do jogo.

Com este resultado o Benfica parte para a segunda mão em vantagem e com uma diferença de golos que, à partida, se avizinha confortável para os encarnados. As águias recebem o Dínamo Kiev na próxima terça-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz, para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões