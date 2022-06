Benfica vence Eléctrico pela margem mínima

As águias triunfaram no primeiro jogo das meias-finais da Liga, tendo derrotado o Eléctrico pela margem mínima (2-1). Domingo as águias podem fechar a eliminatória, no Pavilhão Fidelidade.

Chiskala não demorou a abrir o marcador e, aos 4 minutos, fez o golo que deixava o Benfica na frente. As águias, embaladas pelo golo, continuavam por cima do jogo e aumentaram a vantagem, passado pouco tempo, por intermédio de Robinho. A partir daqui a intensidade diminuiu e foi um jogo mais tático, perante um pavilhão completamente cheio, em Ponte de Sor.

O Benfica ia gerindo a vantagem, tranquilamente, apesar da excelente réplica do Eléctrico e, aos 33 minutos, Ferrugem reduziu a desvantagem, relançando a equipa da casa na luta pelo resultado. Contudo, apesar das muitas tentativas de parte a parte, as redes das balizas não voltaram a abanar e os encarnados ficam em vantagem na eliminatória.

O jogo 2 está marcado para domingo (17 horas), no Pavilhão Fidelidade, e as águias têm oportunidade para carimbar a passagem à final.