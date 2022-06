Benfica vence em jogo de loucos e força 'negra'

As águias derrotaram o Sporting (5-3) no jogo 4 das meias-finais, empatando assim a eliminatória e remetendo todas as decisões para a 'negra', que se vai disputar no domingo, no Pavilhão João Rocha. Reviravolta surgiu nos últimos minutos, com destaque para Ordóñez.

O Benfica foi a primeira equipa a chegar à vantagem, logo ao minuto 2, por intermédio de Lucas Ordóñez. O avançado argentino falhou à primeira, mas bateu Girão na recarga.

Os leões não tardaram a reagir e operaram a reviravolta, ainda na primeira metade, graças aos golos de Nolito Romero e João Soto.

No segundo tempo, o melhor Girão apareceu a defender dois livres, aos 27' e 31', e Nolito dilatou a vantagem do Sporting, complicando a vida aos encarnados.

Contudo o melhor estava mesmo guardado para o final. Carlos Nicolía reduziu a desvantagem, aos 32 minutos, Ordóñez empatou, aos 39', e, consumou a reviravolta final, na cobrança de penálti, cometido por Platero sobre Pablo Álvarez.

Para concluir Diogo Rafael matou o jogo a quatro segundos do apito final, confirmando o triunfo do Benfica e remetendo todas as decisões para o jogo de domingo, no reduto dos leões.

Desta meia-final, vai sair o adversário do F. C. Porto na final, que derrotou o Barcelos "sem espinhas" (3-0).