Benfica vence em Paços de Ferreira e consolida a liderança no campeonato

O Benfica venceu, na noite desta quinta-feira, no reduto do Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo antecipado da 20.ª jornada da Liga de futebol. Com este triunfo, as águias consolidaram a liderança no campeonato, enquanto a equipa pacense continua na cauda da classificação.

Com dois golos no primeiro quarto de hora, o líder da competição ganhou importante vantagem nesta partida antecipada da 20.ª jornada da Liga portuguesa, em que o líder do campeonato surgiu na Mata Real com Gonçalo Guedes como principal novidade e Otamendi de regresso, após cumprir um jogo de castigo.

Aos sete minutos, num livre direto bem marcado, Grimaldo inaugurou o marcador, colocando ao rubro a grande falange de apoio da equipa lisboeta, presente no Estádio Capital do Móvel.

Antes do primeiro quarto de hora do desafio, a equipa encarnada chegou ao segundo golo. Na sequência de uma jogada individual de Gonçalo Guedes, houve um primeiro remate de Aursnes, que o guarda-redes Marafona ainda deteve, mas, na recarga, João Mário fez o 0-2, de forma fácil, deixando o Benfica mais confortável, no domínio dos acontecimentos.

Perto do intervalo (40 minutos), o Paços de Ferreira esteve perto de reduzir o marcador, mas o remate de Nigel Thomas bateu no poste.

Na segunda parte, os castores voltaram a tentar reentrar na discussão do encontro, com as águias a salvaguardarem a vantagem de dois golos e a procurar gerir a vantagem. Aos 72 minutos, Nigel Thomas voltou a acertar no poste, gorando-se, mais uma vez, uma boa chance de reduzir o marcador.

Já nos descontos, a equipa pacense voltou a acertar no poste por uma terceira vez, desta feita por Fábio Gomes, acabando o resultado de 0-2 por não se alterar até final.

Com este resultado, o Benfica aumenta, à condição, a vantagem na frente da classificação para sete pontos, em relação ao Sporting de Braga, e oito, no que diz respeito ao F.C. Porto. Já o Paços de Ferreira mantém-se no último lugar, apenas com seis pontos somados.

