Benfica vence Estoril na Luz e regressa aos triunfos na Liga

O Benfica venceu (1-0), este domingo, na Luz, o Estoril em jogo da 29.ª jornada da Liga. Otamendi marcou o golo do encontro e João Mário falhou uma grande penalidade.

Depois de duas derrotas consecutivas na Liga, a equipa de Roger Schmidt regressou aos triunfos e voltou a ficar com quatro pontos de vantagem na liderança. Com algumas alterações no onze - além da mudança de Aursnes para o corredor direito, João Neves e Neres alinharam de início - o clube de Luz marcou o único golo do jogo, ainda na primeira parte. Depois de João Mário falhar uma grande penalidade, David Neres, ao minuto 44, driblou dois adversários e assistiu Otamendi que, de cabeça, deu o triunfo ao Benfica.

Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 74 pontos, mais quatro do que o F. C. Porto e mais seis que o Sporting de Braga, a cinco jornadas do fim, enquanto o Estoril Praia somou a terceira derrota seguida e é 15.º, com 25, no primeiro lugar que assegura a permanência.

Veja os golos e os casos: