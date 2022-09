Benfica vence F. C. Porto e conquista a Supertaça António Livramento

JN Hoje às 16:43 Facebook

Três anos depois, voltou a disputar-se a Supertaça António Livramento, com o título a ficar nas mãos ​​​​​​​do Benfica, que derrotou, em Barcelos, o F. C. Porto por 4-2.

O Benfica teve algum ascendente durante a primeira parte, que fechou com 2-1 a seu favor, marcaram Pablo Álvarez e Diogo Rafael.

Pelo meio, Gonçalo Alves, com um tiro do meio da rua, marcou para os dragões, que fecharam o primeiro tempo com uma boa oportunidade para repor a igualdade, mas Pedro Henriques negou o golo a Ezequiel Mena.

O 2-2 chegaria nos primeiros minutos do segundo tempo, apontado por Rafa, mas o Benfica voltou a colocar-se em vantagem pouco depois, num golo polémico de Pablo Álvarez, que terá desviado com o patim um remate cruzado de Diogo Rafael.

Perto do fim, de livre direto, Pablo Álvarez apontou o seu terceiro golo no jogo e selou o triunfo encarnado, por 4-2.

O Benfica conquistou, em Barcelos, a oitava Supertaça do seu historial.