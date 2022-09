Benfica vence Famalicão no Minho

O Benfica venceu (0-1), este sábado, no Minho, o Famalicão em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Rafa marcou o golo dos encarnados.

Com Draxler como a grande novidade no onze, os encarnados marcaram o único golo do jogo ao minuto 63. Depois de um cruzamento de Grimaldo, Rafa rematou sem hipótese de defesa para Luiz Júnior.

Com este triunfo, o clube da Luz lidera o campeonato com 18 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que visita no domingo o Rio Ave, e mais seis do que o campeão F. C. Porto, que este sábado recebe o Desportivo de Chaves, e do que o Portimonense, que visita o Sporting, enquanto o Famalicão permanece no 15.º lugar, com quatro.

Veja os golos e os casos: