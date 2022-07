Benfica vence Girona na Suíça por 4-2

André Bucho Hoje às 18:36 Facebook

Águias somam novo triunfo na pré-temporada, desta vez frente ao emblema recém-promovido à Liga espanhola. Golos da partida só chegaram na segunda parte

As bancadas em Yverdon-les-Bains, na Suíça, estavam cheias de benfiquistas para verem o encontro entre Benfica e Girona, que as águias venceram por 4-2.

Os encarnados tiveram algumas dificuldades na primeira parte para desbloquear o bloco do emblema catalão, que também não conseguiu criar muitas oportunidades com o jogo a chegar sem golos ao intervalo. Roger Schmidt trocou toda a equipa para a segunda parte, onde foram apontados os seis golos.

Stuani adiantou os espanhóis aos 52 minutos, mas Vertonghen repôs a igualdade aos 58 minutos e dois minutos depois foi Alexander Bah a proporcionar a cambalhota no marcador. Yaremchuck, aos 67', dilatou a vantagem de grande penalidade e dez minutos depois Santi Bueno reduziu a diferença. Em cima dos descontos surgiu Rodrigo Pinho a fazer o 4-2 final.

Roger Schmidt utilizou 26 jogadores nesta partida com o principal destaque a ir para Petar Musa, que se estreou pelos encarnados.

O Benfica regressa agora a Lisboa onde, na terça-feira, disputa a Eusébio Cup no Estádio da Luz, frente ao Newcastle, no último particular antes do primeiro jogo oficial da época, frente a AEK Larnaca ou Midjtylland, para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.