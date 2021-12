Benfica vence Levante e está na "final four" da Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 22:32 Facebook

O Benfica garantiu, este sábado, um lugar na "final four" da Liga dos Campeões de futsal, depois de bater os espanhóis do Levante, por 3-2, em jogo do Grupo D da Ronda de Elite.

No Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa, os "encarnados" bateram a equipa espanhola e conseguiram a terceira vitória em três jogos, garantindo o primeiro lugar do grupo, o único que conduz à "final-four" da competição.

O Sporting, atual campeão nacional e europeu, também pode conseguir um lugar na "final-four", necessitando de vencer ou empatar frente aos russos do Yekatrinburg, no domingo, para se juntar ao Benfica na fase decisiva da prova, onde já está o FC Barcelona.