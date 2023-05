Benfica vence Madeira SAD e conquista Taça de Portugal feminina

JN/Agências Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica, já campeão nacional, conquistou, este domingo, a 47.ª edição da Taça de Portugal feminina de andebol depois de bater o Madeira SAD, por 31-30, na final disputada na Maia.

O golo decisivo foi apontado pele central ucraniana Viktoriya Borshchenko a menos de meio minuto do final, sendo que a equipa madeirense ainda tentou empatar e o melhor que conseguiu foi um livre a escassos segundo do final que não passou pela barreira encarnada.

O encontro foi quase sempre equilibrado, mas com o Benfica a ter algum ascendente em grande parte do tempo. A exceção foi já no derradeiro quarto de hora, período em que o Madeira SAD esteve alguns minutos à frente do marcador.

PUB

As encarnadas abriram o marcador, o Madeira SAD Igualou e foi assim, empatado, que o jogo chegou aos cinco minutos (3-3), dando o mote para o que se se iria seguir.

A guarda-redes das madeirenses Isabel Góis começou então a destacar-se e o mesmo com a guardiã benfiquista Ana Ursu, tendo o Benfica liderado o marcador até ao intervalo (14-18).

Nessa primeira parte, Erica Tavares lesionou-se, falhou a segunda meia hora de jogo e o Madeira SAD perdeu, assim, um dos grandes trunfos atacantes.

O Benfica voltou para segunda parte em grande estilo e chegou a ter cinco golos de vantagem e, desse modo, aparentou também ter o jogo controlado, mas foi uma ilusão.

Com um andebol dinâmico, em especial no plano ofensivo, e Isabel Góis a dar algum conforto na baliza, o Madeira SAD recuperou de uma desvantagem de 16-21 para 19-21 e voltou a discutir o jogo ombro a ombro com o Benfica.

Aos 45 minutos, o Madeira SAD já só perdia por um golo (23-24) e revelava confiança, algo que o Benfica parecia ter entretanto estar a perder. Sem surpresa, as madeirenses empataram a 25 golos e depois adiantaram-se mesmo no marcador pela primeira vez (27-26) a dez minutos do fim.

Francisca João esta a ser uma dor de cabeça para as campeãs nacionais, mas estas, lideradas por Mihaela Minciuna e Viktoriya Borshchenko, nunca se deixaram ficar para trás de modo irremediável e o suspense e o equilíbrio no encontro prosseguiram.

O Madeira SAD mantinha-se na frente aos 55 minutos (28-27), mas no tempo restante o Benfica foi mais eficaz, marcou quatro golos contra apenas dois do seu adversário, recuperou novamente a vantagem no marcador (29-30) e, no fim, impôs-se graças a um golo marcado por Viktoriya Borshchenko.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Municipal da Maia, na Maia

Madeira SAD -- Benfica, 30-31

Ao intervalo: 14-18

Sob a arbitragem de Alberto Alves e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:

Madeira SAD (30): Isabel Góis, Erica Tavares (3), Maria Duarte (2), Ríssia Oliveira (7), Neide Duarte (2), Greyce Santos (2) e Luana Jesus (1). Jogaram ainda Marilene Domingos (2), Patrícia Rodrigues (5) e Francisca João (6)

Treinador: Antonio Florido

Benfica (31): Ana Ursu, Viktoriya Borshchenko (6), Maria Ujanque (8), Jélsia Monteiro, Mihaela Minciuna (4), Ana Silva (3) e Ana Bolzan (4). Jogaram ainda Nádia Rodrigues (2), Constança Sequeira (4), Alina Molkova e Isabela Ferrarin

Treinador: João Florêncio

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 4-6 (10), 7-9 (15), 12-14 (20), 12-15 (25), 14-18 (Intervalo), 17-21 (35), 21-23 (40), 23-24 (45), 27-26 (50), 28-27 (55) e 30-31 (final)

Assistência: cerca de 400 espetadores