Benfica vence Marítimo e garante o terceiro lugar

Darwin marcou o único golo do encontro logo aos dois minutos. Madeirenses jogaram em inferioridade numérica toda a segunda parte.

Um golo de Darwin valeu ao Benfica, este sábado, um triunfo apertado sobre o Marítimo (0-1), apesar de ter jogado toda a segunda parte em superioridade numérica. Com esta vitória, as águias garantem o terceiro lugar e mantêm em aberto as (poucas) aspirações de ainda chegarem ao segundo lugar.

O único do encontro surgiu logo aos dois minutos, depois de o avançado uruguaio recarregar com sucesso um primeiro remate de Gil Dias.

O Marítimo conseguiu dividir o jogo e esboçar uma reação, mas a tarefa da equipa de Vasco Seabra complicou perto do intervalo, quando Cláudio Winck foi expulso com vermelho direto devido a uma entrada mais dura sobre Sandro Cruz, que se estreou na equipa principal das águias, tal como Tiago Gouveia, lançado na segunda parte.

Apesar da superioridade numérica, o Benfica nunca conseguiu um domínio claro nem marcar o golo da tranquilidade, permitindo que o Marítimo acreditasse num resultado positivo até ao apito final.

Contudo, o 0-1 aguentou-se e garante aos encarnados o terceiro lugar na Liga, a duas jornadas do final do campeonato.