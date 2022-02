Benfica vence, mas Fonte do Bastardo segue na liderança

JN Ontem às 23:17 Facebook

O Benfica recebeu e venceu a Fonte do Bastardo (3-2), na 11.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol.

Num jogo bastante equilibrado, a Fonte de Bastardo venceu o primeiro set (25-18), com o Benfica a reagir da melhor: triunfos no segundo e terceiro sets (25-17 e 25-18). Os açorianos voltaram a responder positivamente com uma vitória no quarto set (25-22). No momento de todas as decisões, isto é, no quinto set, as águias voltaram a levar a melhor (20-18).

Com este resultado, o Benfica segue no segundo lugar com 26 pontos (recebeu apenas dois pontos uma vez que venceu na "negra"), e segue a dois da Fonte do Bastardo, que permanece líder.