Benfica vence Midtjylland (3-2) e está nos quartos de final da UEFA Youth League

O Benfica qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final da UEFA Youth League, ao vencer o Midtjylland por 3-2, em Ikast, na Dinamarca, no duelo dos oitavos de final. Águias podem defrontar Sporting

Num jogo bem jogado e com reviravoltas no marcador, os encarnados com Tomás e Henrique Araújo a titulares, entraram pressionantes e chegaram rapidamente ao golo. Diego Moreira, assinou o tento, da vantagem que não durou muito tempo já que os dinamarqueses deram primeira cambalhota no marcador em apenas dois minutos: Simsir, empatou aos 10, e Christensen fez o 2-1 aos 12.

Os encarnados reagiram e acabaram por empatar, António Silva, ainda antes do intervalo. No segundo tempo, embora o oponente tenha sido mais perigoso, os encarnados revelaram-se mais eficazes e selaram o triunfo num cabeceamento de Luís Semedo.

As águias esperam agora pelo vencedor do duelo entre o Sporting e o Dínamo de Kiev.