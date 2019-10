Benfica vence na Hungria e lidera grupo A na Taça Europa

Hoje às 20:07 Facebook

O Benfica ganhou esta terça-feira aos húngaros do Pécsi VSK-Veolia por 89-81, em encontro da FIBA Europe Cup, somando o segundo triunfo em dois jogos, depois de ter vencido os holandeses do ZZ Leiden na primeira jornada.

A formação orientada por Carlos Lisboa entrou bem na partida e superiorizou-se ao adversário nos três primeiros períodos (22-20, 31-13 e 22-21), permitindo a recuperação da formação da casa no último período (14-27), que foi insuficiente para tirar a vitória da equipa encarnada.

O cinco inicial do Benfica contou com quatro norte-americanos, Toure Murry, Micah Downs, Gary McGhee e Damian Hollis, e com o português José Silva. Toure Murry e Tomás Barroso foram os melhores marcadores das águias, com 16 pontos cada, seguidos por Damian Hollis (14), Gary McGhee (12), Micah Downs (9), Eric Coleman (7), Arnette Hallman (7), Rafael Lisboa (3), José Silva (3) e Gonçalo Delgado (2).

Ao intervalo, o Benfica vencia com 20 pontos de vantagem (53-33), e conseguiu mesmo trazer os dois pontos da Hungria, depois de já ter vencido na Luz os holandeses do ZZ Leiden (103-99) na primeira jornada do grupo A da Taça Europa.

Com duas vitórias em dois jogos, o Benfica lidera o agrupamento com quatro pontos, mas tem mais um jogo que o Inter Bratislava (dois pontos), que defronta na quarta-feira o ZZ Leiden (um ponto), enquanto o Pécsi VSK soma dois pontos (equivalentes a duas derrotas).

A próxima partida do clube da Luz está agendada para 06 de novembro, em casa, frente aos eslovacos do Inter Bratislava.