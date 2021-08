Benfica vence na Rússia e fica mais próximo do play-off

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

O Benfica deu um passo gigante rumo ao play-off da Liga dos Campeões ao ganhar, esta quarta-feira, na Rússia, ao Spartak Moscovo, de Rui Vitória, por 2-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, período no qual o Benfica perdeu o avançado suíço Haris Seferovic devido a lesão, a equipa portuguesa entrou melhor na segunda parte e Rafa, logo aos 51 minutos, inaugurou o marcador, vantagem elevada aos 73 minutos, por intermédio do defesa brasileiro Gilberto, que tinha entrado em jogo no decorrer da etapa complementar.

A equipa liderada pelo português Rui Vitória defronta o Benfica, de Jorge Jesus, na próxima terça-feira, 10 de agosto, pelas 20 horas, no estádio da Luz, em Lisboa, com o vencedor da eliminatória a defrontar, na ronda seguinte, o conjunto que sair do embate entre o PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland, tendo os holandeses vencido a primeira mão por 3-0.