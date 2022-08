Benfica vence o Boavista com bis de João Mário

O Benfica venceu (3-0), este sábado, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Morato e João Mário marcaram os golos do encontro.

Com António Silva como a grande novidade no onze, os encarnados inauguraram o marcador aos 31 minutos, com Morato a aproveitar da melhor forma um pontapé de canto de Neres. Já na segunda parte, João Mário esteve em destaque, com um bis: primeiro após um cruzamento de Grimaldo e depois de grande penalidade, fechando a contagem.

Veja os golos e os casos: