Benfica vence o Estoril e está nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Benfica venceu (1-0), esta quarta-feira, o Estoril em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Francisco Geraldes foi expulso e Neres marcou o golo dos encarnados.

Com menos alterações no onze do que o esperado - Neres alinhou no lugar de Chiquinho - o clube encarnado inaugurou o marcador já na segunda parte, numa altura em que o Estoril estava reduzido a dez jogadores, após expulsão de Francisco Geraldes.

Ao minuto 66, Dani Figueira falhou o alívio a um cruzamento da direita e a bola sobrou para Neres que, de bicicleta, marcou o único golo do encontro.

O clube da Luz, que ainda não perdeu nos 24 jogos de 2022/23 (20 vitórias e quatro empates), é o recordista de vitórias na prova (26) e também de presenças na final (38). A última vez que levantou o troféu foi em 2016/17.

