Benfica vence o Estrela da Amadora em Leiria

O Benfica venceu (3-2), este domingo, em Leiria, o Estrela da Amadora na primeira jornada da Taça da Liga. Musa, Chiquinho, João Silva, Draxler e Gustavo Henrique marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 13, por Musa, depois de uma boa combinação com Rafa. Pouco depois, a equipa da casa chegou ao empate, por João Silva, após um desvio de cabeça de Guzmán, mas os encarnados voltaram a ficar na frente do marcador, com Chiquinho a marcar de grande penalidade.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelos últimos instantes da partida para haver mais golos: primeiro das águias, com Draxler a aproveitar da melhor forma uma assistência de Neres, e Gustavo Henrique, depois de aproveitar um erro de Morato.

PUB

Com este resultado, o Benfica garante a liderança do grupo C, em igualdade pontual com o Moreirense, que venceu o Penafiel por 2-1.

Veja os golos e os casos: