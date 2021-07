Benfica vence o Farense no terceiro jogo de preparação da pré-época

JN/Agências Ontem às 22:55 Facebook

O Benfica venceu, este sábado, o Farense por 3-2, num jogo de treino realizado no centro de estágio do Seixal, com os três golos encarnados a serem apontados por Ferro, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

Os dois golos da equipa algarvia, que desceu na época passada à II Liga, escalão no qual irá competir na presente temporada, foram de autoria de Lucca e Paollo.

O onze inicial utilizado por Jorge Jesus foi composto por Helton Leite, Gilberto, Ferro, Morato, Grimaldo, Pizzi, Weigl, Taarabt, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Carlos Vinicius.

O Benfica já tinha disputado dois jogos de preparação nesta pré-época no Seixal, o primeiro frente à equipa B, que perdeu por 1-0, e o segundo perante o Sporting da Covilhã, equipa da II Liga, que venceu por 2-0.

O clube anunciou ainda que por motivos que se prendem com novas restrições no combate à pandemia de covid-19 na Bélgica, o Gent decidiu cancelar os jogos que tinha em agenda para a próxima semana em Portugal e, com isso, ficou sem efeito o Torneio do Algarve, em que o Benfica iria participar.

"Desta forma, os compromissos que a nossa equipa tinha frente a Gent (dia 16) e Boavista (dia 18) já não irão realizar-se, sendo substituídos por dois novos jogos de preparação a ter lugar no Benfica Campus (Seixal) e nas mesmas datas", refere em comunicado.

Assim, o Benfica defrontará o Paços de Ferreira e o Almería, respetivamente, nos dias 16 e 18 de julho.