Benfica vence o Gil Vicente com Gonçalo Ramos em destaque

O Benfica venceu (3-1), este domingo, no Estádio da Luz, o Gil Vicente em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. João Mário, Gonçalo Ramos, em dose dupla, e Fran Navarro marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador aos nove minutos, de grande penalidade, com João Mário a não dar hipótese de defesa a Kritciuk. Pouco depois, os gilistas empataram o encontro também de grande penalidade, por Navarro. Gonçalo Ramos, que este domingo regressou ao onze do Benfica, deixou as águias novamente diferente após assistência de Neres.

Na segunda metade, outra vez Gonçalo Ramos a festejar: Na sequência de um pontapé de canto curto de João Mário, a bola sobrou para Enzo que cruzou em arco para a grande área, onde estava o internacional português que, de cabeça, fechou a contagem.

PUB

Com este resultado, o clube da Luz, que seguem invicto em 2022/23 em todas as provas, com 21 vitorias e quatro empates, passou a somar 37 pontos, contra 29 do F. C. Porto, que tinha vencido no sábado no reduto do Boavista por 4-1.

Veja os golos e os casos: