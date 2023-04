Benfica vence o Gil Vicente em Barcelos

O Benfica venceu (0-2), este sábado, em Barcelos, o Gil Vicente, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga. Chiquinho e Grimaldo, de grande penalidade, marcaram os golos do encontro.

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 73. Chiquinho, que entrou para o lugar de Florentino, precisou de apenas um minuto para festejar: Musa desmarcou Aursnes na direita, que cruzou para o português cabecear sem hipótese de defesa para Andrew. Pouco depois, Grimaldo, de grande penalidade, fechou a contagem.

Com este resultado e ainda quatro jogos por disputar, clube da Luz lidera o campeonato com 77 pontos, contra 71 do Sporting de Braga e 70 do F. C. Porto, que recebe no domingo o Boavista. Já o Gil Vicente é 14.º classificado, com 31.

Veja os golos e os casos: