Benfica vence o Maccabi Haifa na Luz

O Benfica venceu (2-0), esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Maccabi Haifa em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Rafa e Grimaldo marcaram os golos.

Com uma alteração no onze em relação ao jogo com o Vizela - Bah rendeu Gilberto - o Benfica inaugurou o marcador aos 50 minutos, com Grimaldo a cruzar com Rafa que, no meio de dois centrais, rematou sem hipótese de defesa para Cohen.

Apenas cinco minutos depois, Grimaldo, com um grande golo após um remate de fora da área, fechou a contagem. Com este resultado, o clube da Luz lidera o grupo com três pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, que venceu a Juventus (2-1) - Mbappé, com um bis, e Mckennie a marcarem os tentos​​​​​​.