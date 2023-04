Benfica vence o Rio Ave em Vila do Conde

O Benfica venceu (1-0), este domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou o golo dos encarnados.

Depois de um golo anulado ao Rio Ave, por fora de jogo de André Pereira, os encarnados atiraram a contar no primeiro minuto da segunda parte. João Mário recebeu, driblou e assistiu Gonçalo Ramos, que rematou sem hipótese de defesa para Jhonatan.

Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 71 pontos, mais doze do que o Braga e 13 do que o F. C. Porto, que este domingo recebe o Portimonense. Já o Rio Ave é décimo classificado, com 33 pontos.

Veja os golos e os casos: