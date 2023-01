Benfica vence o Santa Clara com golo de Gonçalo Guedes

O Benfica venceu, este sábado, o Santa Clara por 3-0, com destaque para um golo de Gonçalo Guedes, naquele que foi o primeiro jogo no regresso ao Benfica.

As águias colocaram o pé no acelerador e nunca o tiraram. Desde cedo que o Benfica começou a ameaçar a baliza do Santa Clara e chegou ao primeiro golo por Fredrik Aursnes, após um grande cruzamento de Enzo Fernández. Pouco depois, os encarnados ampliaram a vantagem por intermédio de Gonçalo Ramos - que chegou aos 12 golos na Liga - depois de um cruzamento de Grimaldo.

O Benfica foi então controlando a partida, concedendo poucas oportunidades ao Santa Clara e teve o jogo assegurado até ao final. Aos 64 minutos Gonçalo Guedes voltou a vestir a camisola das águias seis anos depois de ter saído do clube. O extremo não podia ter pedido um regresso melhor, visto que fez o terceiro e último golo do Benfica no encontro a dez minutos do fim.

PUB

O Benfica volta a estar com quatro pontos de vantagem sobre o Braga na liderança do campeonato e espera agora para ver aquilo que vai fazer o F. C. Porto esta noite, em Guimarães.