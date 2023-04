Benfica vence o Sporting e conquista Taça de Portugal

JN Hoje às 22:54, atualizado às 23:21 Facebook

O Benfica venceu (4-1), este domingo, o Sporting e conquistou a Taça de Portugal na final disputada na Póvoa de Varzim.

Ponto final no domínio do Sporting. O Benfica foi mais forte e venceu a Taça de Portugal, depois dos leões terem conquistado as quatro últimas edições. Num jogo muito equilibrado, o Benfica, que levantou o troféu pela oitava vez, esteve sempre na frente do marcador e festejou logo aos três minutos, graças a um tento de Jacaré. Os leões chegaram ao empate, por Pany Varela, ainda na primeira parte mas, no segundo tempo, as águias voltaram a ser mais fortes,

Diego Nunes bisou em menos de um minuto quando faltavam jogar pouco mais de cinco para o final e Arthur fechou o resultado muito perto do apito final, quando o Sporting arriscava com o guarda-redes avançado. O Benfica de Mário Silva, que ao quarto jogo no comando técnico dos encarnados conquistou o primeiro troféu, não conquistava a Taça de Portugal desde 2018. É a segunda conquista do clube da Luz esta época, depois de ter levantado a Taça da Liga.