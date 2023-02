Benfica vence o Sporting na negra na segunda fase do nacional

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

O Benfica venceu, este sábado, o Sporting, por 3-2, em jogo da 12.ª jornada da segunda fase série A do campeonato nacional de voleibol, no qual as oportunidades foram divididas e o resultado só foi selado com recurso ao quinto set.

Pelo que aconteceu ao longo de todo o encontro, o empate até poderia ser o resultado que mais se ajustava. Contudo, no voleibol isso não pode acontecer pelo que só na ponta final da negra os campeões nacionais destacaram-se.

Depois da derrota, por 3-0, frente ao Fonte do Bastardo, na jornada anterior, o Sporting pretendia limpar a imagem frente a um Benfica que se tem mostrado algo instável esta temporada, equipa que chega a ter quatro ou cinco pontos de vantagem e acaba o set a tremer. Isso foi visível no último embate com os leões, que estiveram a vencer por 2-0, mas necessitaram de um quinto set para o triunfo final por 3-2.

E foi novamente visível hoje. O Benfica entrou mais forte no jogo, a liderar as ações e por duas ocasiões esteve confortável no marcador (5-2 e 17-13), mas em ambas a equipa pareceu desaparecer da quadra graças ao empenho de um Sporting que nunca baixou os braços e levou o parcial a 'horas extras' acabando os leões por vencer por 30-28.

Os comandados de Marcel Matz acusaram o toque, entraram ainda mais nervosos para o segundo parcial, chegando mesmo a discutir com a dupla de arbitragem, e só não voltaram a claudicar por muito pouco.

Lideraram o marcador até aos 15-12. O Sporting voltou a subir a montanha, passou para condição de vencedor 16-15 e só graças a uma ponta final, já com o capitão Hugo Gaspar em campo, onde melhoraram a receção e o ataque venceram por 25-23.

Mais concentrado e organizado, o Sporting entrou melhor no terceiro jogo e assumiu uma vantagem de quatro pontos (18-14), graças a um bom trabalho no serviço e a uma melhor movimentação junto à rede, que foi confundido o bloco do Benfica, caindo o triunfo com naturalidade para a formação de Alvalade 25-19.

No quarto parcial o Benfica pareceu acordar, e curiosamente os adeptos presentes na Luz, entrando de forma mais determinada. Os autênticos tiros junto à rede de Hugo Gaspar e Raphael Oliveira, somados ao desequilibrador André Aleixo, foram fazendo a diferença.

Mas, e com este Benfica há sempre um mas, o Sporting, movido pelo pivô João Pedro Simões, conseguiu recuperar de uma desvantagem de quatro pontos (19-15), colou-se no resultado (21-21) e o nó só foi desatado pelo ponto de Hugo Gaspar (25-23).

Na negra, o Sporting destacou-se rapidamente e quando o campo rodou vencia por 8-5. Mas o jogo estava longe de estar terminado, apesar do parcial terminar aos 15. O Benfica conseguiu chegar aos 8-8 e a partir daí foi a luta do ponto pelo ponto, até que Raphael Oliveira fez a diferença (13-11) e aí o Sporting ruiu, tendo este jogador selado o 15-12.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica - Sporting, 3-2

Parciais: 28-30 (31 minutos), 25-23 (30), 19-25 (24), 25-23 (33) e 15-12 (19)

Sob a arbitragem de Rui Reis e Sofia Costa, as equipas alinharam:

Benfica: Raphael Oliveira, Aaro Nikula, Tiago Violas, André Aleixo, Thales Falcão e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Lucas França, Bernardo Westermann, Hugo Gaspar, André Lopes e Pablo Machado

Treinador: Marcel Matz

Sporting: Josué López, José Masso, Toms Svans, Thiago Gelinski, Brian Melgarejo e João Pedro Simões (líbero). Jogaram ainda: Tiago Barth, Pedro Cardoso, Kelton Tavares e José Jardim

Treinador: João Coelho

Assistência: Cerca de 700 espetadores