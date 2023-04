Benfica vence o Sporting na segunda fase do campeonato

JN Hoje às 17:18, atualizado às 18:18 Facebook

O Benfica venceu (99-86), este sábado, no Pavilhão da Luz, o Sporting em jogo da 6.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

O jogo até começou melhor para os leões, que chegaram a ter 14 pontos de vantagem, mas os encarnados responderam da melhor forma e, antes do intervalo, chegaram à vantagem no marcador. No terceiro período, o Benfica, que viu Ivan Almeida ser expulso, foi consolidando o resultado e chegou a estar a 20 de vantagem do Sporting.

Com este resultado, o clube encarnado assume o primeiro lugar com 51 pontos, mais um do que o Sporting e mais três do que o F. C. Porto que, este sábado, visita a Ovarense.