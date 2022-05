Benfica vence Oliveirense e fica a um triunfo da final

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:18 Facebook

O Benfica derrotou, esta segunda-feira, a Oliveirense, por 93-80, no Pavilhão da Luz, naquele que foi o jogo 2 da meia-final do play-off de apuramento de campeão. Desta forma, as águias colocaram-se a um triunfo de voarem até à final.

O Benfica está muito perto de garantir lugar na final do play-off de apuramento de campeão. Depois de no passado sábado ter vencido a Oliveirense (89-72), o emblema da Luz voltou a repetir a dose de sucesso, esta segunda-feira, com um triunfo bastante esclarecedor (93-80).

No Pavilhão da Luz, e depois de um primeiro período bastante equilibrado (27-26), as águias descolaram para o triunfo nos dois seguintes (18-12 e 22-16), com Norberto Alves a aproveitar os minutos finais do derradeiro quarto para rodar a equipa (26-26).

Shaun Willett, com 19 pontos, foi o melhor marcador do jogo, mas nem assim conseguiu ajudar a Oiveirense a somar o primeiro triunfo na meia-final. Na equipa da casa, Ivan Almeida (14 pontos) foi o jogador em destaque.

Os encarnados e o emblema de Oliveira de Azeméis voltam a marcar encontro na quarta-feira e, caso a vitória volte a sorrir ao Benfica, os encarnados garantem presença na final, onde vão encontrar o vencedor da outra meia-final (F. C. Porto ou Sporting).