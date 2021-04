Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:26 Facebook

O Benfica goleou (5-0), este sábado, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel na 26.ª jornada da Liga. Diogo Gonçalves, Seferovic, em dose dupla, Rafa e Darwin marcaram os golos dos encarnados.

Os castores ficaram reduzidos a dez aos 21 minutos, após a expulsão de Eustáquio, por uma falta sobre Weigl. Hugo Miguel começou por mostrar cartão amarelo ao médio mas, depois de ver as imagens, acabou por reverter a decisão e mostrar vermelho direto.

O Benfica acabou por inaugurar o marcador aos 38 minutos, com Diogo Gonçalves a estrear-se a marcar na Liga, depois de aproveitar um erro de Luiz Carlos. Nem dez minutos depois, Rafa ampliou a vantagem, após assistência de Seferovic e, em cima do intervalo, foi a vez do suíço marcar, depois de lhe ter sido anulado um golo.

Na segunda metade, Seferovic bisou, com um golaço e, com 16 golos, passou a liderar a lista de melhores marcadores. Darwin, aos 90, fechou a contagem após uma nova assistência do suíço e não conteve as lágrimas.

Com este resultado, o Benfica segue no terceiro posto, com 57 pontos, a três do F. C. Porto, segundo, e a oito do Sporting, que recebe no domingo o Famalicão, enquanto o Paços de Ferreira segue tranquilamente no quinto lugar, com 44 pontos.

