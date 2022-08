Benfica vence Paços de Ferreira e assume liderança da Liga

O Benfica venceu (3-2), esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo em atraso da terceira jornada da Liga. Koffi, com um bis, David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos marcaram os golos do encontro.

O clube encarnado - que alinhou com Bah no onze no lugar de Gilberto - até esteve a perder. O Paços de Ferreira, que teve 12 baixas para este duelo, inaugurou o marcador ao minuto 39, com Koffi a marcar de cabeça na sequência de um pontapé de canto. Poucos minutos depois, o Benfica chegou ao empate depois de Neres rematar de pé esquerdo sem hipótese de defesa para Zé Oliveira.

Na segunda parte, João Mário, de grande penalidade, e Gonçalo Ramos, ao aproveitar da melhor forma uma assistência do médio, selaram a reviravolta dos encarnados e Koffi, com um bis, reduziu para os castores e fechou a contagem.

Com este triunfo, o clube da Luz subiu ao primeiro lugar da Liga, com 12 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, segundo, e mais três face a F. C. Porto e Portimonense, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar e segue na 17.ª e penúltima posição.

