Benfica vende Pedrinho ao Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros

O brasileiro Pedrinho transferiu-se do Benfica para o Shakhtar Donetsk, por uma verba de 18 milhões de euros, revelaram esta quarta-feira as águias em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa (...) que chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho), pelo montante de Euro 18.000.000 (dezoito milhões de euros), estando o referido acordo dependente da realização de exames médicos e da celebração de contrato de trabalho desportivo", lê-se.

O Benfica revela ainda que "não terá qualquer encargo com serviços de intermediação e assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade relativos a esta transferência".

Em março de 2020, as águias tinham contratado Pedrinho por 20 milhões de euros aos brasileiros do Corinthians, com o extremo brasileiro a assinar, na altura, um contrato até 2025. Pedrinho, de 23 anos, foi utilizado em 31 encontros pelo treinador Jorge Jesus, mas apenas 11 como titular.