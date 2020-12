Benfica vence primeira Taça 1947 em hóquei em patins

João Pedro Campos Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu a primeira edição da Taça 1947, em hóquei em patins. Os encarnados derrotaram na final o Sporting, por 3-2, nas grandes penalidades, após empate a três golos no final do jogo, no Pavilhão Municipal do Luso.

Carlos Nicolía marcou o penálti decisivo, após Pedro Henriques ter defendido três penalidades de jogadores sportinguistas.

No tempo regulamentar, o Sporting chegou à vantagem de dois golos por Gonzalo Romero e Ferran Font. Diogo Rafael reduziu, mas Ferran Font, de livre direto, retomou os três golos de vantagem.

Em dois lances de bola parada, o Benfica restabeleceu a igualdade, por Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez.