Benfica vence PSV e está a um passo da Champions

O Benfica venceu esta quarta-feira à noite o PSV Eindhoven, por 2-1, na Luz, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

As duas equipas protagonizaram um jogo muito equilibrado, com algumas situações de golo para ambos os lados, mas as águias foram mais certeiras na finalização.

As águias abriram o marcador logo aos 10 minutos, por Rafa, que após passe de Yaremchuk atirou para o fundo das redes da baliza de Drommel.

Os holandeses demoraram a reagir ao tento sofrido. Perto da meia hora viram o VAR invalidar um golo a Zahavi, por fora de jogo. Este lance galvanizou a equipa, que teve duas oportunidades para igualar o jogo, primeiro por Mandueke e depois por Gakpo.

Lucas Verríssimo tentou a sorte à entrada da área, obrigado o guarda-redes visitante a grande defesa, mas seria Weigl, quase a chegar ao intervalo, a aumentar a vantagem, no seguimento de um canto.

O PSV entrou melhor no recomeço, esteve perto do golo, aos 48 minutos, num cabeceamento de Van Ginkel, e reduziu mesmo aos 52, num remate colocado de Gakpo, que ainda sofre um desvio antes de entrar.

Os holandeses pressionaram mais e estiveram muito perto da igualdade, não fossem três grandes intervenções de Vlachodimos, primeiro num lance confuso na área, depois a evitar o autogolo de Lucas Veríssimo e por último a travar um remate de Gakpo.

As águias têm o encontro da segunda mão, nos Países Baixos, na próxima terça-feira, pelas 20 horas.