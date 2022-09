Benfica vence Rangers e dá passo rumo à elite europeia

Vasco Samouco Hoje às 21:45 Facebook

Campeão luso vence na Escócia e está perto da fase de grupos.

O Benfica está perto elite do futebol europeu, depois de ir a Glasgow bater o Rangers, por 2-3. Um erro da guarda-redes Esson abre as portas da Liga dos Campeões às águias, que, na segunda-mão, dia 28, no Seixal, precisam apenas de um empate para confirmarem o apuramento.

As campeãs portuguesas estiveram a perder, mas deram a volta ao resultado (bis de Ana Vitória), antes de McCoy voltar a empatar.

O Benfica foi quase sempre superior, mas foi um erro da guarda-redes Esson, que deixou a bola fugir para dentro da baliza quando parecia ter o lance controlado que decidiu o vencedor do confronto.