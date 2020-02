Benfica vence Sporting de Braga e já "vê" final da Taça da Liga feminina

Hoje às 20:31 Facebook

O Benfica venceu (3-1), este sábado, na visita ao Sporting de Braga num jogo em que até começou a perder, e está com um pé na final da Taça da Liga.

A equipa da casa marcou primeiro, por Keane (32), mas Darlene empatou pouco depois (36). Pauleta, já na segunda parte (70), colocou o Benfica na frente e, perto do fim, Cloé Lacasse sentenciou o triunfo encarnado (89).

Com esta vitória, o Benfica soma quatro pontos e, na última jornada da prova que se realiza pela primeira vez, recebe o Futebol Benfica (zero), tendo, teoricamente, uma tarefa mais facilitada para chegar à final do que Sporting (quatro) e Sporting de Braga (três) que se defrontam em casa das leoas no final do mês.

O Benfica, líder do campeonato e única equipa ainda invicta em Portugal, foi melhor durante quase toda a partida e justificou plenamente a vitória, diante de um Sporting de Braga que só a espaços conseguiu criar algum perigo, como quando, contra a corrente do jogo, originou a primeira grande oportunidade de golo - Laura Luís, de cabeça, não conseguiu desfeitear a guardiã encarnada (19).

O Benfica respondeu por Cloé logo a seguir e só uma defesa de recurso de Marie Hourihan impediu o golo à canadiana (21).

O primeiro golo da partida surgiu aos 32 minutos, com Keane, de cabeça, a dar a melhor sequência a um grande trabalho de Machia no lado esquerdo.

A vantagem das minhotas não durou muito tempo, porque, quatro minutos depois, o Benfica empatou, com Darlene a rematar de primeira após centro de Cloé, tornando infrutífera a tentativa de defesa de Marie Hourihan.

Na segunda parte, o Benfica voltou a demonstrar ser mais equipa e, já depois de Darlene ter estado muito perto do golo (62), Pauleta não perdoou após uma carambola na sequência de um canto (70).

O técnico das 'arsenalistas', Miguel Santos, reforçou o ataque com Francisca, Daniuska e Regina e quase recolheu os louros, mas Uchendu, por duas vezes de cabeça, atirou ao lado (78 e 87).

Seria mesmo o Benfica a dilatar a vantagem, aos 89 minutos, com Cloé a ser letal na área após uma falha de Diana Gomes.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Sporting de Braga - Benfica, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores: 1-0, Keane, 32 minutos; 1-1, Darlene, 36; 1-2, Pauleta, 70; 1-3, Cloé, 89.

Braga: Marie Hourihan, Rayanne, Jana, Diana Gomes, Ágata Filipa, Vanessa (Regina, 77), Dolores, Shade Pratt (Daniuska, 75), Machia (Francisca, 75), Keane e Laura Luís (Uchendu, 63).

(Suplentes: Rute Costa, Uchendu, Daniuska, Francisca, Regina, Inês Maia e Denali Murnan).

Treinador: Miguel Santos.

Benfica: Dani Neuhaus, Catarina Amado, Caroline, Sílvia Rebelo, Yasmim, Pauleta, Andreia Faria (Ana Seiça, 86), Júlia Spetsmark (Lúcia Alves, 79), Cloé, Darlene e Nicole Raysla (Thembi Kgatlana, 63).

(Suplentes: Dida, Ana Seiça, Raquel Infante, Patrícia Llanos, Thembi Kgatlana, Lúcia Alves e Beatriz Cameirão).

Treinador: Luís Andrade.

Árbitra: Ana Afonso (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Dolores (57), Andreia Faria (85).