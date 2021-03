Benfica vence Sporting e conquista a Taça da Liga

JN Hoje às 20:02 Facebook

O Benfica conquistou esta quarta feira a Taça da Liga de futebol feminino, ao vencer o Sporting, por 2-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A canadiana Cloé Lacasse adiantou as águias no marcador logo aos 4 minutos. De grande penalidade, a brasileira Nycole Raysla ampliou a vantagem (12m) para as encarnadas, que ficaram reduzidas a 10 elementos a partir dos 34 minutos, fruto da expulsão de Beatriz Cameirão, com duplo amarelo.

Ainda assim, o melhor que a equipa do Sporting conseguiu fazer foi reduzir, com um golo de Bruna Costa, aos 52 minutos.